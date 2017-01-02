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Санкционная риторика: как Трамп докажет Конгрессу необходимость дружбы с Москвой
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Санкционная риторика: как Трамп докажет Конгрессу необходимость дружбы с Москвой

Сегодня 12:39
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Капитолий

Если избранный президент США Дональд Трамп решит снять санкции, введенные в отношении России администрацией Обамы, ему придется столкнуться с противодействием со стороны Конгресса, заявил член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф. Однако борьба с конгрессменами для Трампа не самоцель, он будет иначе менять мнение американской политической элиты, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Честно говоря, мы в Конгрессе не считаем, что принятых мер для сдерживания России недостаточно», — сообщил Шифф во время своего выступления на телеканале ABC.

Избранный президент США Дональд Трамп

Как сообщает газета «Известия», член палаты представителей уверен, что если Трамп предпримет какие-либо шаги для отмены антироссийского давления, против этого решения выступят не только демократы, но и республиканцы, среди которых будет и сенатор Джон Маккейн.

«Позиция Шиффа, одного из достаточно близких к команде Клинтон людей, совершенно понятна — она не поменялась в результате выборов. Общая позиция демократов и республиканцев тоже не изменилась? и Конгресс, в целом, сохранил антироссийскую ориентацию. Однако она будет другой, потому что другой президент, другие центры влияния и потому, что некоторым образом поменялся персональный состав палат. Поэтому Трампа не очень беспокоят подобные заявления Шиффа», — отмечает Брутер.

Политический консультант уверен, что о позиции Шиффа Трамп знал давно и изначально был готов к противодействию. Но ответом для конгрессмена может быть только некий модус, в рамках которого Россия и Соединенные Штаты будут взаимодействовать.

«Если такой способ будет найден, если такое взаимопонимание появится и стороны будут конструктивно сотрудничать — это и будет ответом Шиффу. И этот ответ будет позитивно воспринят значительной частью американской политической и деловой элиты. Но ответы Шиффу находятся не здесь и сейчас, они только появятся в процессе работы новой администрации. И когда они появятся, можно будет говорить о том, что это перспективно и это будет работать. Если же ответов не будет, безусловно, доминирующая линия Конгресса будет сохранена», — считает эксперт.

Действующий президент США Барак Обама

В минувшее воскресенье будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер выразил сомнения в пропорциональности продолжения санкционной антироссийской политики из-за якобы причастности Москвы к кибератакам во время ноябрьских выборов президента в США.

«Надо понимать — все время бороться с Конгрессом очень сложно, потому что это не предполагает возможность победы, а это не главная задача Трампа. Здесь нужно взаимопонимание с Россией. Взаимопонимание с Москвой является ответом большей части политического истеблишмента. Только так — наоборот не работает», — заключил политолог.

В конце декабря администрация пока еще действующего президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Вашингтон закрыл российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам, которые являются российской дипломатической собственностью? и объявили 35 российских дипломатов персона нон-грата.

комментарии
Сергей Чемеков
#дональд трамп #владимир брутер #адам шифф
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