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Миллион рублей в пользу детей Красноярска перечислили приставы перед Новым годом
Общество

Миллион рублей в пользу детей Красноярска перечислили приставы перед Новым годом

Сегодня 11:35
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Миллион рублей в пользу детей Красноярска перечислили приставы перед Новым годом

Красноярск, 2 января. Жители Красноярска, имеющие детей, получили миллион рублей накануне Нового года, которые региональные судебные приставы взыскали с родителей-неплательщиков алиментов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

Красноярские судебные приставы ограничили неплательщиков алиментов в праве управления автомобилем и выезжать за границы РФ, тем самым, вынудив оплатить долги по алиментам. По данным пресс-службы регионального ведомства, один из нерадивых родителей, будучи гендиректором сразу нескольких компаний, задолжал порядка полумиллиона в пользу дочери. Он намеренно не оформил в собственность имущество в надежде, что приставы не смогут наложить санкции. После ввода ограничения на вождение личного транспорта, бизнесмен все же перечислил сумму долга.

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Ирина Селезнева
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Ученые рассказали, как начать новую жизнь в Новом году
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