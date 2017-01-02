ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Стамбул, 2 января. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула.

Боевики запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) взяли на себя ответственность за циничный теракт в ночном клубе Стамбула, который произошел 1 января.

В первый день нового года террорист застрелил порядка 39 человек, 16 из которых были иностранцами. 69 человек были ранены.

Ранее полиция Стамбула сообщила, что подозреваемый в совершении теракта в клубе Reina, вероятно, имеет гражданство Киргизии или Узбекистана, передает «Газета.ru».

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