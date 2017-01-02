Устроивший бойню в Стамбуле мог воевать в Сирии или Ираке — эксперт

Вашингтон, 2 января. Экс-сотрудник ЦРУ Роберт Бэр заявил, что террорист, расстрелявший десятки посетителей ночного клуба в Стамбуле, мог воевать в Сирии или Ираке.

«Посмотрите на тактику, которую использовали террористы. Максимум жестокости, застрелили полицейского у двери… Все это указывает на то, что предположительно это был человек, воевавший в Сирии или Ираке, а теперь с оружием оказался в Турции», — сказал Бэр в эфире CNN.

По его мнению, это была отлично спланированная атака, организаторы которой сделали все тактически грамотно.

«Турок, безусловно, беспокоит, что ему удалось сбежать с места преступления», — добавил Бэр.

Как сообщала Газета.Ru, среди 39 жертв теракта в Стамбуле оказалась и одна россиянка. Также десятки людей были ранены.

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