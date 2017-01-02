За терактом в Стамбуле стоит ИГИЛ – экс-офицер ЦРУ

Вашингтон, 2 января. За организацией теракта в ночном клубе Стамбула, вероятнее всего, стоит террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещено в РФ), полагает бывший офицер ЦРУ Роберт Бэр.

По его мнению, на это указывает сценарий преступления, произошедшего в новогоднюю ночь в крупнейшем городе Турции.

«Думаю, за этим преступлением стоит «Исламское государство» или их ячейка. Ночной клуб, новогодняя ночь – все это очень символично для философии, идеологии ИГ», — заявил Бэр в эфире телеканала CNN.

Как писала Газета.Ru, жертвами атаки боевика, одевшегося в костюм Санта-Клауса, стали 39 человек, среди которых было много иностранцев, в том числе одна россиянка.

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