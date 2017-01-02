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Пушилин: Семь гуманитарных миссий аккредитованы для работы в ДНР
Новороссия

Пушилин: Семь гуманитарных миссий аккредитованы для работы в ДНР

Сегодня 11:29
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Пушилин: Семь гуманитарных миссий аккредитованы для работы в ДНР

Донецк, 2 января. Донецкая народная республика аккредитовала для работы семь гуманитарных миссий, заявил уполномоченный представитель ДНР на переговорах контактной группы в Минске Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что семь гуманитарных миссий в этом году получили право работать в ДНР. Им были выданы специальные аккредитационные карты.

«Но сразу хотел бы пояснить, что мы аккредитовываем не саму организацию, тем самым позволяя выполнять любые работы и проекты, мы даем аккредитацию на определенную программу, — пояснил он. — Так, в этом году аккредитацию для работы на территории республики получали семь гуманитарных миссий».

Представитель ДНР также добавил, что 15 организаций не получили разрешение.

«Причины самые разные: от неверно составленной заявки на аккредитацию до неодобрения правоохранительными органами», — заметил он.

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Катерина Тимошенская
#денис пушилин
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