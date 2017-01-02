Власти Сирии обещают восстановить промышленность Алеппо

Дамаск, 2 января. Премьер-министр Сирии Имад Хамис заявил, что правительство подготовит масштабную программу послевоенного восстановления Алеппо, пишет SANA.

В Алеппо восстановят промышленный потенциал — власти обещают, что заработают фабрики. Об этом стало известно со слов главы правительства Сирии Имада Хамиса. По словам премьер-министра, будет подготовлена масштабная программа послевоенного восстановления Алеппо, которая подразумевает запуск работы индустриальной зоны города, а также возобновление работы ремесленных мастерских. По данным агентства SANA, до боевых действий в Алеппо действовали порядка пяти тысяч малых и средних предприятий.

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