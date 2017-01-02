Россия обновила рекорд по добычи нефти

Москва, 2 января. Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в 2016 году вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом и составил 547,499 млн тонн (10,965 млн баррелей в сутки).

В оперативной сводке ФГБУ «Центральное диспетчерское управление ТЭК», сообщается, что в декабре минувшего года Россия произвела 47,402 млн. тонн нефти. Это на 3,7% больше, чем в декабре 2015 года. Среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце достигла 11,208 млн баррелей.

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2016 году составил 235,813 млн тонн, (4,723 млн баррелей в сутки): на 7% больше, чем годом ранее.

Как сообщали «Известия», ранее Минэнерго РФ прогнозировало, что добыча нефти в стране в 2016 году вырастет на 2,5%, до 547,5 млн тонн.

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