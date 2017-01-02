Сирия: ВКС РФ и авиация Турции ликвидировали 22 боевика ИГ

Хмеймим (Сирия), 2 января. Турецкие и российские бомбардировщики нанесли удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии.

Как сообщает Reuters со ссылкой на турецких военных, авиация и артиллерия Турции ликвидировали 22 боевика ИГ за минувшие сутки. Помимо этого, по словам турецких военных, ВКС РФ уничтожили несколько целей ИГ в районе города Эль-Баб на севере Сирии.

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Как сообщали ранее «Известия», 31 декабря Совбез ООН принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. Документ был предложен РФ и Турцией.

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