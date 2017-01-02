Маршал российской артиллерии Михалкин скончался на 90-м году жизни

Москва, 2 января. На 90-м году жизни скончался маршал артиллерии России Владимир Михалкин, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Михалкин умер накануне, 1 января. Последнему из тех, кто носил это высокое звание маршала артиллерии, было 89 лет.

«По предварительной информации, похороны состоятся 4 января на Мемориальном кладбище в Мытищах», — отметил Дерябин.

В Клубе военачальников обратили внимание, что Михалкин прошел службу от артиллерийского разведчика до командующего ракетными войсками и артиллерии Сухопутных войск РФ. На службе он состоял более 50 лет.

До последнего времени Михалкин работал генеральным инспектором в управлении генеральных инспекторов министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что в Дании на 91-м году скончался старший в роду Романовых князь Димитрий Романович, передает «Газета.ru».