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Олланд назвал операцию против ИГ в Ираке приоритетной задачей
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    Олланд назвал операцию против ИГ в Ираке приоритетной задачей

    11:08  2 Января 2017
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    Олланд назвал операцию против ИГ в Ираке приоритетной задачей

    Багдад, 2 января.  Операция против боевиков ИГ* в Ираке способствует «предотвращению актов терроризма» во Франции, заявил президент Франсуа Олланд, будучи в иракской столице на встрече с французским военнослужащими.

    Французский лидер Франсуа Олланд назвал освобождение Мосула от боевиков ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ) приоритетной задачей. «Все, что направлено на восстановление Ирака, гарантирует дополнительные условия, препятствующие актам террора со стороны ИГ на нашей земле, — прокомментировал он важность военной миссии.  Как сообщала ранее Газета.Ru, ВВС Франции ведут операцию «Шаммаль» против боевиков ИГИЛ* в Сирии и Ираке с 2014 года.

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    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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