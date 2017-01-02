Олланд назвал операцию против ИГ в Ираке приоритетной задачей

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Багдад, 2 января. Операция против боевиков ИГ* в Ираке способствует «предотвращению актов терроризма» во Франции, заявил президент Франсуа Олланд, будучи в иракской столице на встрече с французским военнослужащими.

Французский лидер Франсуа Олланд назвал освобождение Мосула от боевиков ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ) приоритетной задачей. «Все, что направлено на восстановление Ирака, гарантирует дополнительные условия, препятствующие актам террора со стороны ИГ на нашей земле, — прокомментировал он важность военной миссии. Как сообщала ранее Газета.Ru, ВВС Франции ведут операцию «Шаммаль» против боевиков ИГИЛ* в Сирии и Ираке с 2014 года.

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* Организация запрещена на территории РФ.