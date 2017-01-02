Первый регулярный рейс из Симферополя до Сочи заполнен более чем на 90%

Симферополь, 2 января. Первый регулярный рейс «Аэрофлота» из Сочи принят в Симферополе утром 2 января. Как сообщил директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев, на обратный рейс самолет заполнен на 90%.

«Аэрофлот» открыл ежедневное авиасообщение между Крымом и Сочи 2 января. Перелеты осуществляются на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, сообщает РИА Новости.

Как рассказал Лаптев, первый самолет «Аэрофлота» приземлился в Симферополе в 8.20. Из 87 мест в самолете на обратный рейс реализовано 80. По его словам, стоимость билета составляет три тысячи рублей. Лаптев выразил надежду, что полеты «будут востребованы не только в период осенне-зимней навигации, но и летом».

Как сообщала Газета.Ru, в сентябре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу начать авиа- и морское круизное сообщение между Сочи и Крымом.

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