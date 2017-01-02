Баку, 2 января. Пожар после взрыва на газопроводе в Баку потушен, сообщили источники в МЧС Азербайджана.

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар после взрыва на магистральном газопроводе в столице Азербайджана. Инцидент произошел в семь утра. Подача газа была прекращена.

В ведомстве обратили внимание, что пять дней назад уже было подобное чрезвычайное происшествие.

27 декабря президент России Владимир Путин запустил подачу газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам страны. Отмечается, что общая протяженность газопровода составляет 358,7 километра, передает «Газета.ru».