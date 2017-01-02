Стамбул, 2 января. Теракт в Турции мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана, заявили в правоохранительных органах страны.

Полиция Турции продолжает расследовать все обстоятельства трагедии, которая произошла 1 января в Стамбуле. Теракт, за который взяла ответственность запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ), мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана, сообщили источники в Турции.

Ранее стало известно, что среди жертв теракта в ночном клубе Reina оказалась гражданка России. Об этом сообщили источники в генконсульстве России в Стамбуле, передает «Газета.ru».