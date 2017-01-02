Разработчики WhatsApp рассказали, кто из пользователей лишится мессенджера

Москва, 2 января. Мессенджер для смартфонов WhatsApp перестанет работать на устаревших гаджетах.

Как сообщает Daily Express, разработчики программы сообщили, что приложение перестанет работать на iPhone 3GS, мобильных устройствах Windows Phone 7 и на телефонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

По их словам, устаревшие гаджеты не смогут поддерживать возможности, которые в будущем будут появляться в приложении.

Ранее Газета.Ru сообщала, что администрация Калининграда ввела запрет на использование продуктов и услуг зарубежных интернет-компаний в муниципальных учреждениях города. Под запрет попали WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype, облачные сервисы Microsoft One Drive, «Яндекс.Диск», Google диск, Dropbox, а также почта «Яндекса».

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