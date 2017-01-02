В новогоднюю ночь во Франции арестовали 450 человек и сожгли 650 машин

Париж, 2 января. По данным МВД Франции, в новогоднюю ночь за участие в беспорядках французская полиция задержала более 450 человек.

Немногим ранее Бруно Ле Ру, новый глава МВД, пообещал максимально жесткую реакцию на попытки дестабилизации обстановки. Известно, что в разных городах злоумышленники в новогоднюю ночь сожгли порядка 650 машин.

В ночь на 1 января порядок на улицах Франции обеспечивали около 100 тысяч полицейских. Как сообщает Газета.Ru, двое правоохранителей получили легкие повреждения в стычках с хулиганами.

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