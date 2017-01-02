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Сирия сегодня: боевики ИГ взяли ответственность за взрыв в Тартусе, обстрелы провинций Алеппо и Дамаск
Сирия эксклюзив

Сирия сегодня: боевики ИГ взяли ответственность за взрыв в Тартусе, обстрелы провинций Алеппо и Дамаск

Сегодня 11:03
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Сирия сегодня: боеивики ИГ взяли ответственность за взрыв в Тартусе, усиление обстрелов провинций Алеппо и Дамаск

Сирия, 2 января. Члены запрещенной в России террористической организации ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в сирийском городе Тартус. За минувшие сутки российский Центр по примирению враждующих сторон зафиксировал 21 обстрел со стороны вооруженных бандформирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия, Хама.

Взрыв в Тартусе

Руководство ИГ взяло на себя ответственность за взрыв, прогремевший в минувшее воскресенье в сирийском городе Тартус. Как передает агентство Рейтер, в своем заявлении командиры исламистов сообщают, что именно их люди произвели подрыв двух начиненных взрывчаткой автомобилей.

Сирия сегодня: боеивики ИГ взяли ответственность за взрыв в Тартусе, усиление обстрелов провинций Алеппо и Дамаск

1 января двое террористов-смертников совершили самоподрыв, жертвами которого стали два сотрудника сирийских сил безопасности. Патрулировавшие окраины города стражи правопорядка остановили подозрительных людей для проверки документов, однако когда они приблизились к шахидам, прогремел взрыв. От разлетевшихся осколков пострадали прохожие, в настоящее время их количество уточняется. Власти города стянули к месту происшествия все необходимые службы, пострадавшим оказана необходима помощь.

Усиление обстрелов

За минувшие сутки российский Центр по примирению враждующих сторон зафиксировал 21 обстрел позиций сирийской армии в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия и Хама.

Так, в провинции Хама исламисты из минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли части сирийской армии в населенных пунктах Суран и Маан. Нападению также подверглись войска, расположенные чуть западнее Маана. О повреждениях пока не сообщается.

Сирия сегодня: боеивики ИГ взяли ответственность за взрыв в Тартусе, усиление обстрелов провинций Алеппо и Дамаск

В Латакии же была атакована восточная окраина города Бариша и позиции правительственных сил восточнее населенного пункта Кенсаки. В это же время члены террористической группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра» — запрещена в России) использовали самодельные минометы и стрелковое вооружение для обстрела кварталов Биньямин, Ансари, Лерамон и Хигма в городе Алеппо.

В провинции Дамаск от атак боевиков незначительно пострадали населенные пункты Джаубар, Кепта, Хауш-харабу, Хауш-насри и Хауш-эш-шалак. Стоит отметить, что Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Сирии удары по боевикам и по оппозиционным силам не наносили. 

Экс-генсек ООН одобрил усилия Москвы и Анкары по перемирию в Сирии

Покидая свой пост, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поприветствовал резолюцию России и Турции, выпущенную  в поддержку перемирия на территории Сирийской Арабской Республики.

Сирия сегодня: боеивики ИГ взяли ответственность за взрыв в Тартусе, усиление обстрелов провинций Алеппо и Дамаск

Отметим, в предложенном Москвой и Анкарой документе говорится о поддержке режима прекращения огня в САР и возобновлении мирного переговорного процесса. По мнению Пан Ги Муна, утвержденная Советом Безопасности ООН резолюция приведет к продуктивным переговорам в Астане и поспособствует межсирийским переговорам под эгидой ООН 8 февраля 2017 года.

Напомним, Пан Ги Мун покинул пост генсека ООН после двух пятилетних сроков.

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Алексей Громов
#башар асад #пан ги мун
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