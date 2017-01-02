Капитан парома, при пожаре на котором погибли 27 человек, задержан в Индонезии

Джакарта, 2 января. Полиция задержала капитана парома, загоревшегося неподалеку от индонезийской столицы Джакарты. Ему грозит лишение лицензии.

Как сообщает телеканал CNN, капитана парома обвиняют в том, что он первым покинул горящее судно. Как сообщил глава морской полиции Джакарты Херо Хендрианто Бачтиар, капитан задержан. В полицию также доставлены еще пять человек, включая трех членов экипажа.

Капитану грозит серьезное наказание, включая лишения разрешения на плавание.

Согласно последним данным, жертвами пожара стали 27 человек. Как сообщает Газета.Ru, ЧП произошло 1 января. Паром направлялся из порта в Джакарте к одному из курортных островов в округе Тысячи Островов. На борту находились около 100 человек, когда на судне вспыхнул пожар.

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