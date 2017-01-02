Аксенов: Шествия в честь Бандеры уничтожат международный имидж Украины

Симферополь, 2 января. Шествия в честь дня рождения лидера организации украинских националистов (ОУН) нациста Степана Бандеры на Украине уничтожат международный имидж страны, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Аксенов прокомментировал проведение на Украине нового шествия в честь лидера запрещенной в России ОУН.

«Новый год на Украине, по недоброй традиции последних лет, начинается с празднования дня рождения нациста и палача Бандеры, — констатировал лидер республики. — Его идейные потомки продолжают разрушать украинскую государственность и уничтожать международный имидж этой страны».

Он обратил внимание, что власти Польши долгое время делали вид, что не видят «нацистские шабаши» на Украине, однако в декабре прошлого года Варшава в ультимативной форме призвала киевский режим «отказаться от празднования 75-летия Украинской повстанческой армии».

Накануне в центре Киева прошло факельное шествие в честь 108-й годовщины со дня рождения Бандеры, передает «Газета.ru».