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Взрыв прогремел на газопроводе в Баку
Происшествия

Взрыв прогремел на газопроводе в Баку

Сегодня 10:13
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Взрыв прогремел на газопроводе в Баку

Москва, 2 января. Утром на газопроводе в Баку прогремел взрыв, сообщили с экстренных службах города.

По информации МЧС Азербайджана, взрыв на магистральном газопроводе прогремел в семь утра. Спасатели Баку уточнили, что инцидент произошел на одном из газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла.

На месте взрыва произошло возгорание, которое тушат подразделения МЧС. Подача газа в газопроводе была прекращена.

Ранее, 27 декабря, мощный взрыв прогремел на газопроводе в Баку. В МЧС республики сообщали, что взрыв, после которого сразу же произошел сильный пожар, случился в Гарадагском районе города Баку около 9.00 по московскому времени.

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