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Авиацию ВМФ РФ пополнят около 100 новых летательных аппаратов
Технологии

Авиацию ВМФ РФ пополнят около 100 новых летательных аппаратов

Сегодня 9:55
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Авиацию ВМФ РФ пополнят около 100 новых летательных аппаратов

Москва, 2 января. Морская авиация Военно-морского флота России получит около 100 новых летательных аппаратов, сообщил журналистам командующий морской авиацией ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин.

«В соответствии с существующей программой по модернизации и обновлению авиационного парка морской авиации Военно-морского флота, на вооружение частей морской авиации до 2020 года поступит около 100 новых летательных аппаратов», — констатировал Кожин.

Представитель ВМФ РФ отметил, что в ближайшем будущем летательные аппараты будут заменены перспективными авиационными комплексами. Так, состав подразделений корабельной истребительной авиации к 2020 году пополнят истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Ранее руководитель «НПО СПЛАВ» Владимир Лепин сообщил, что Военно-морской флот России в скором времени вновь получит реактивные системы залпового огня «Запад» и «Удав».

комментарии
Катерина Тимошенская
#игорь кожин
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