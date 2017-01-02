Казахские власти окажут помощь пострадавшим при обрушении подъезда в Шахане

Москва, 2 января. Пострадавшим от обрушения дома в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана будет оказана необходимая помощь, сообщил журналистам аким области Нурмухамбет Абдибеков.

По словам Абдибекова, власти проведут работу с пострадавшими семьями в вопросах оказания материальной помощи. А также окажут содействие в организации похорон.

На данный момент, по его словам, все жильцы уцелевших квартир эвакуированы. Большинство из них пока разместилась у родственников.

В настоящее время ведутся работы по разбору завалов. По словам Абдибекова, спасатели стараются добраться до подвала, где располагался котел отопительной системы, чтобы провести необходимые экспертизы.

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Напомним, в результате обрушения подъезда жилого дома 1 января погибли девять человек. Причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, располагавшегося в подвале. По факту ЧП возбуждено уголовного дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек».

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