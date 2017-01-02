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Донбасс: минимум три села ЛНР попали под обстрел со стороны ВСУ
Новороссия

Донбасс: минимум три села ЛНР попали под обстрел со стороны ВСУ

Сегодня 9:43
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Донбасс: минимум три села ЛНР попали под обстрел со стороны ВСУ

Луганск, 2 января. Украинские силовики атаковали села Калиново, Желтое и Николаевка, расположенные в Луганской народной республике, сообщили в Народной милиции ЛНР.

По данным военного ведомства ЛНР, ВСУ за последние сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь попали села Калиново, Желтое и Николаевка, а также район памятника князю Игорю. Известно, что обстрелы осуществили украинские силовики из Новозвановки, Станицы Луганской, Лобачево и Сизого.

При обстреле киевские военнослужащие задействовали артиллерию калибром 152 мм, минометы калибром 82 мм, а также БМП, СПГ и АГС.

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Катерина Тимошенская
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