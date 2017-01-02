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Россияне старше 70 лет смогут сдать нормы ГТО
Россия

Россияне старше 70 лет смогут сдать нормы ГТО

Сегодня 9:32
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Россияне старше 70 лет смогут сдать нормы ГТО

Москва, 2 января. C 2017 года начинается третий этап внедрения комплекса ГТО: нормативы смогут сдать люди старшего поколения в возрасте от 70 лет. 

В пресс-службе Минспорта отметили, что до этого момента комплекс работал в пробном режиме после его введения в 2014 году: первыми стали школьники, с 2016 года — взрослые. 

«Ключевое отличие третьего этапа от предыдущих двух заключается в том, что он распространяется на всей территории страны для всех категорий населения, в том числе и для людей старшего поколения (10-я ступень — с 60 лет, 11-я — с 70 лет )», — поясняют в пресс-центре Минспорта.

Чтобы сдать ГТО необходимо будет получить разрешение врача и зарегистрироваться на сайте gto.ru. По данным ведомства, для тех, кому сложно пользоваться компьютером, созданы центры тестирования ГТО, где можно будет записаться на сдачу комплекса, сообщает RT.

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