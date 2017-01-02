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Ученые вычислили, в какие месяцы рождается больше всего левшей
Весь мир

Ученые вычислили, в какие месяцы рождается больше всего левшей

Сегодня 9:31
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Ученые вычислили, в какие месяцы рождается больше всего левшей

Берлин, 2 января. По мнению специалистов из Австрии и Германии, большинство левшей рождаются в зимние месяцы.

Международная группа ученых провела необычное исследование. Эксперты решили выяснить, когда чаще всего рождаются левши. В опросе приняли участие 13 тысяч человек. 9% из них были левшами мужского пола, женщин  — 7,5%.

Как оказалось, шанс родиться левшой составляет 8,2%-10,5%. Любопытно, что эта вероятность возрастает на 2,3% с ноября по январь. Ученые предположили, что на этот фактор может оказывать влияние солнечный свет.

Ранее специалисты Вашингтонского университета пришли к выводу, что людям необходимо больше доверять собственным внутренним часам, чтобы ориентироваться во времени. 

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Катерина Тимошенская
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