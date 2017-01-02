Гражданка России стала жертвой теракта в Стамбуле

Стамбул, 2 января. Среди жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле оказалась гражданка России.

Информацию о гибели россиянки подтвердили СМИ в Генконсульстве РФ в Стамбуле.

Нападение на ночной клуб Reina было совершено в новогоднюю ночь. Согласно последним данным, жертвами атаки стали 39 человек, еще 69 получили ранения.

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По предварительным данным, 11 погибших — граждане Турции, один из погибших имеет двойное гражданство — бельгийское и турецкое. Погибли также семь граждан Саудовский Аравии, по три гражданина Ливана и Ирака, по два гражданина Туниса, Индии, Марокко и Иордании, Кувейта, Канады, Израиля и Сирии. Гражданство еще одного погибшего выясняется.

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