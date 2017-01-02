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Нетаньяху допросят из-за подозрений в коррупции
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Нетаньяху допросят из-за подозрений в коррупции

Сегодня 9:18
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Нетаньяху допросят из-за подозрений в коррупции

Иерусалим, 2 января. Полиция Израиля допросит премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции.

Премьера-министра Израиля заподозрили в получении подарков от предпринимателей. По данным правоохранительных органов страны, премьер-министр мог получить взятки в таком виде стоимостью в сотни тысяч шекелей.

Как передают израильские СМИ, уже допрошены нескольких свидетелей. Полиция намерена провести допрос и Нетаньяху. Детали дела пока не разглашаются.

31 декабря Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили сирийский кризис и палестино-израильский конфликт.

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Катерина Тимошенская
#биньямин нетаньяху
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