Нетаньяху допросят из-за подозрений в коррупции

Иерусалим, 2 января. Полиция Израиля допросит премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции.

Премьера-министра Израиля заподозрили в получении подарков от предпринимателей. По данным правоохранительных органов страны, премьер-министр мог получить взятки в таком виде стоимостью в сотни тысяч шекелей.

Как передают израильские СМИ, уже допрошены нескольких свидетелей. Полиция намерена провести допрос и Нетаньяху. Детали дела пока не разглашаются.

31 декабря Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили сирийский кризис и палестино-израильский конфликт.