Питбуль искусал семью из США за попытку нарядить его к праздникам

Вашингтон, 2 января. Питбуль в американском городе Тампа штата Флорида пришел в бешенство от идеи хозяйки нарядиться на рождество. Собака наказала всю семью.

Как сообщает The Daily Mirror, 52-летняя местная жительница решила принарядить к праздникам своего питомца, надев на него рождественский свитер. Дело происходило на заднем дворе ее частного дома.

Пес идею не оценил и пришел в ярость, набросившись на хозяйку. На помощь женщине пришел ее муж, но собака покусала и его. Их 22-летний сын также пытался заступиться за родителей, ударив собаку. В итоге всем троим удалось забежать в дом и закрыться там.

Полицейские, прибывшие на место ЧП, выстрелили в питбуля транквилизатором и забрали собаку.

Что же стало причиной такого поведения собаки еще предстоит выяснить. По словам соседей, питбуль находится в семье чуть более месяца.

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