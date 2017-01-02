FAN-TV Лента новостей
Уголовное дело возбуждено по факту обрушения дома в Казахстане 
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения дома в Казахстане 

Сегодня 8:52
59

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения дома в Казахстане 

Астана, 2 января. В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту обрушения части жилого пятиэтажного дома в Шахане. 

Как сообщает informburo.kz, уголовное дело открыто по статье 292 части 3 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек». 

Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, в понедельник для установления причин обрушения дома создана межведомственная комиссия, в состав которой вошли специалисты управления государственного архитектурно-строительного контроля, департамента по чрезвычайным ситуациям и акимата Карагандинской области.

Напомним, подъезд жилого дома рухнул поздно вечером 1 января. По предварительным данным, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, располагавшегося в подвальном помещении дома.

Читайте также: Названа возможная причина обрушения дома в Казахстане

Согласно последним данным, жертвами обрушения названы девять человек. Из них трое мужчин, трое женщин, а также трое детей (двое из них 2016 и 2010 годов рождения).

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Олеся Волкова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 2 января 2017 07.00: САА захватила оружие боевиков в Алеппо, в Хомсе ликвидировали 120 террористов ИГ

Сегодня 7:00
392

Новости США: Обама победил в номинации «Позор года», шведы объяснили понятие «трампизация»

Вчера 22:44
1179

«Пролетарский Петербург» получил большой подарок на Новый год. ФАН-ТВ

Вчера 22:36
205

Сирия новости 1 января 2017 22.30: САА уничтожила 120 боевиков ИГ в Хомсе, армия Ирака освободила 60% Восточного Мосула

Вчера 22:30
742

Тысячи нацистов прошли по Киеву с факелами, обещая убивать русских и сжечь Кремль

Вчера 20:54
3866
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

«Пролетарский Петербург» получил большой подарок на Новый год. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые выяснили, от чего зависит умение «использовать» внутренние часы

8:37

Невероятная находка: китайские археологи нашли меч возрастом 2,3 тыс. лет

8:25

Советник Обамы: За годы президентства он не был замешан в скандалах

8:16

Названы самые популярные приложения 2016 года

7:55

Тереза Мэй грозит разогнать палату лордов в случае препятствия Brexit

7:41

Две гигантские кометы приблизились к Земле

7:32

Стало известно, в каком месяце рождаются долгожители

7:19

Названа возможная причина обрушения дома в Казахстане

7:11

Сирия новости 2 января 2017 07.00: САА захватила оружие боевиков в Алеппо, в Хомсе ликвидировали 120 террористов ИГ

7:00

Полиция Испании арестовала марокканку, которая привезла в чемодане нелегала

6:54

Девять человек стали жертвами обрушения дома в Казахстане

6:31

Полиция Дании задержала дочь подруги президента Южной Кореи

6:08
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые выяснили, от чего зависит умение «использовать» внутренние часы
Читать
Закрыть