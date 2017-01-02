Уголовное дело возбуждено по факту обрушения дома в Казахстане 

Астана, 2 января. В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту обрушения части жилого пятиэтажного дома в Шахане.

Как сообщает informburo.kz, уголовное дело открыто по статье 292 части 3 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек».

Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, в понедельник для установления причин обрушения дома создана межведомственная комиссия, в состав которой вошли специалисты управления государственного архитектурно-строительного контроля, департамента по чрезвычайным ситуациям и акимата Карагандинской области.

Напомним, подъезд жилого дома рухнул поздно вечером 1 января. По предварительным данным, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, располагавшегося в подвальном помещении дома.

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Согласно последним данным, жертвами обрушения названы девять человек. Из них трое мужчин, трое женщин, а также трое детей (двое из них 2016 и 2010 годов рождения).

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