Ученые выяснили, от чего зависит умение «использовать» внутренние часы

Вашингтон, 2 января. Специалисты Вашингтонского университета в ходе исследований пришли к выводу, что людям необходимо больше доверять собственным внутренним часам, чтобы ориентироваться во времени.

Как сообщается на портале ScienceAlert, исследование разделили на несколько частей. В первом этапе участвовали 36 студентов и 34 пожилых человека, возрастом от 60 до 80 лет. Ученые замеряли, сколько каждому из них необходимо было времени для завершения викторины. При этом некоторые из них участвовали в викторине в полной тишине, вторые под музыку.

Эксперимент продолжался 11 минут. После этого участников опросили: сколько по их мнению прошло времени.

Второе испытание длилось 20 минут. Здесь специалисты пытались оценить способности респондентов рассчитывать время.

По результатам наблюдений выяснилось, что пожилые люди не отвлекались на музыкальное сопровождение и опирались на собственные внутренние часы. Это позволило им более точно определить время викторины.

По данным ученых, доверие к внутренним часам во многом зависит от возраста человека: основную роль играет опыт. При этом частично сохраняется возможность управлять своим временем в рамках выполнения достаточно сложных задач.

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