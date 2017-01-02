Невероятная находка: китайские археологи нашли меч возрастом 2,3 тыс. лет

Пекин, 2 января. Археологи из Китая сделали удивительное открытие: в одной из гробниц в провинции Хэнань был найден прекрасно сохранившийся меч, возраст которого оценивается в 2300 лет.

Как сообщает Международное радио Китая (CRI), археологи обнаружили меч в древней гробнице в городе Синьян. CRI опубликовали видео в YouTube, на котором видно, что сохранились ножны и лезвие, которое выглядит практически идеально.

По данным специалистов, боевое оружие использовалось в период Сражающихся царств (с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры).

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