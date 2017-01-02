Названы самые популярные приложения 2016 года

Москва, 2 января. Эксперты назвали приложения для мобильных телефонов, которые стали наиболее популярными в прошедшем году.

Специалисты компании Nelsen составили рейтинг наиболее популярных мобильных приложений. На вершине списка уже не первый год оказывается соцсеть Facebook, а также сервис для переписки Facebook Messenger. Тройку лидеров замыкает видеохостинг YouTube.

Четвертую и пятую строчку заняли Google Maps и Google Search соответственно. Также в первой десятке оказались Apple Music, Instagram, Amazon App, Gmail и Google Play. Специалисты подчеркнули, что новые приложения за год не смогли заручиться такой же поддержкой пользователей.