Тереза Мэй грозит разогнать палату лордов в случае препятствия Brexit

Лондон, 2 января. Британские министры обратились к главе правительства Терезе Мэй с просьбой пригрозить палате лордов роспуском в том случае, если они примут решение саботировать выход страны из Евросоюза.

По информации местных СМИ, парламентарии обсуждают такой вариант в свете того, что в ближайшее время Верховный суд примет решение насчет Brexit. Большая часть членов палаты лордов выступает против выхода страны из состава Евросоюза.

Источники в правительстве Великобритании заявили журналистам, что власти обязаны уважать волю народа. Известно, что глава правительства положительно отнеслась к данной инициативе.