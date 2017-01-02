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Стало известно, в каком месяце рождаются долгожители
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    Стало известно, в каком месяце рождаются долгожители

    7:19  2 Января 2017
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    Стало известно, в каком месяце рождаются долгожители

    Вашингтон, 2 января. Американским ученым удалось установить, какое влияние дата рождения оказывает на продолжительность жизни человека.

    По словам американских исследователей, те, кто рождаются осенью, живут намного дольше тех, чья дата рождения приходится на весну. Те, кто появился на свет зимой, наиболее подвержены шизофрении, а вот аллергия и близорукость чаще всего обходят их стороной.

    Кроме того, дети, которые родились ближе к концу учебного года, менее успешны в учебе, нежели те, кто появился на свет осенью.

    Автор: Настасья Шеркунова
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