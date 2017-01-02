Названа возможная причина обрушения дома в Казахстане

Шахтинск, 2 января. Подъезд в жилом доме в поселке Шахан в казахстанском Шахтинске мог рухнуть из-за взрыва котла отопления.

По информации сотрудников горячей линии МВД, в доме мог взорваться котел, после чего произошло обрушение. Кроме того, стало известно, что сотрудники экстренных служб достали из-под завалов еще одного человека, который выжил во время обрушения. Медики в настоящее время оказывают первую помощь 32-летнему мужчине.

Напомним, накануне вечером в многоэтажном доме в Шахтинске в Казахстане произошло обрушение в одном из подъездов. В настоящее время известно, что жертвами обрушения стали как минимум девять человек, из них трое — дети.