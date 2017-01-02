Сирия новости 2 января 2017 07.00: САА захватила оружие боевиков в Алеппо, в Хомсе ликвидировали 120 террористов ИГ

Сирия, 2 января. Армия правительства Сирии захватила большое количество оружия, которым до эвакуации пользовались боевики в Алеппо, в Хомсе были ликвидированы более 120 террористов «Исламского государства»*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

САА продолжает военную операцию в районе Восточной Гуты, атакуя позиции группировки «Джейш аль-Ислам»*****, захвачена вражеская база ПВО.

Правительственным войскам удалось прорвать оборону группировки «Джебхат Фатх аш Шам»*** и продвинуться к окраине города Айн Аль-Фидже в районе Вади Барада.

За прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения боевых действий. В Дамаске под обстрел террористов попали Джаубар, Кепта, Хауш-Харабу, Хауш-Насри и Хауш-эш-Шалак.

Провинция Латакия

САА продолжает атаковать боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» на севере провинции недалеко от границы с Турцией в районе Тардин. Сообщается, что сирийской армии удалось уничтожить вражеский автобус вместе с 20 членами повстанческой организации.

В Латакии в течении суток режим тишины нарушался пять раз. Боевики нанесли удары по восточной окраине Бариши и позициям правительственных войск рядом с населенным пунктом Кенсаки.

Провинция Тартус

Официальный источник «Исламского государства» сообщил, что террористы также взяли на себя ответственность за вчерашние теракты в Тартусе. Ранее то же самое сделали боевики «Джейш аль-Фатх».

Провинция Алеппо

В восточной части Алеппо САА захватила большое количество оружия, которым до эвакуации пользовались боевики.

Премьер-министр Сирии Идам Хамис прибыл в Алеппо. Он заявил, что промышленный потенциал города будет восстановлен на основании специальной программы, которая будет разработана руководством страны.

Турецкие войска отбили атаку террористов «Исламского государства» на свои позиции у города Аль-Баб. В результате неудавшегося нападения несколько террористов «Исламского государства» были ликвидированы, также выведен из строя БМП террористов.

За прошедшие сутки режим прекращения боевых действий нарушался семь раз. Под огнем боевиков оказались кварталы Биньямин, Ансари, Лерамон и школа Хигма, а также Зара и Шурфа.

Провинция Хомс

Армия правительства Сирии ликвидировала около 120 террористов «Исламского государства», а так же 19 единиц техники, включая семь танков в восточном Хомсе.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства» закидали мужчину камнями после того, как он был обвинен в изнасиловании в Дейр эз-Зоре.

Боевики «Исламского государства» обстреляли позиции правительственной армии в районе Дейр эз-Зора.

В провинцию пришло подкрепление в виде нескольких солдат САА, которые прилетели на вертолетах, а также доставлены ящики с боеприпасами. Ожидается мощное наступление на позиции террористов «Исламского государства» в районе военного аэродрома.

Провинция Даръа

ССА** атаковала позиции террористов «Исламского государства» в районе фермы Эйн Такар в сельской местности провинции.

Провинция Идлиб

Источники группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» подтвердили информацию о смерти одного из высокопоставленных лиц группировки, который был инициатором слияния с Джулани.

Провинция Ракка

Самолеты ВВС коалиции обследуют обстановку над Раккой, однако террористы полностью отключили электричество в городе.

Курдские вооруженные силы освободили от террористов «Исламского государства» город Махмуди, также прошли ожесточенные бои в районе Джабар Шарки.

Ирак

Террористы «Исламского государства» начали вооруженные нападения на КПП группировки «Аль Хашд аль-Ашаери», расположенные к северо-востоку от Бакубы.

Полиция Ирака полностью освободила от террористов «Исламского государства» трассу Годжали – Интсар, расположенную к востоку от Мосула.

Самолеты ВВС коалиции нанесли несколько авиаударов по позициям террористов в Мосуле.

Иракская армия освободила юг района Аль-Карама в западной части города Мосул.

Террористы «Исламского государства» устроили двойной теракт на полицейском КПП на юге от города Наджаф. В результате взрывов погибли семь иракских полицейских, около 17 получили ранения различной степени тяжести.