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Полиция Испании арестовала марокканку, которая привезла в чемодане нелегала
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Полиция Испании арестовала марокканку, которая привезла в чемодане нелегала

Сегодня 6:54
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Полиция Испании арестовала марокканку, которая привезла в чемодане нелегала

Сеута, 2 января. Гражданка Марокко была арестована испанской полицией за попытку провезти в чемодане нелегального мигранта.

Сообщается, что инцидент произошел в Сеуте — испанском анклаве, граничащем с Марокко и часто используемом мигрантами из Африки для проникновения на территорию Европы.

Отмечается, что в чемодане 22-летней девушки при досмотре был обнаружен 19-летний нелегальный мигрант из Габона.

Напомним, что утром 1 января более тысячи африканских мигрантов сделали попытку штурма границы с Испанией. Однако перейти границу удалось только двоим мигрантам, которым требовалась медицинская помощь. Остальные были отправлены в Марокко.

Добавим, что анклавы Сеута и Мелилья, используемые для прохода в Европу часто штурмуются мигрантами либо вплавь вдоль побережья, либо через шестиметровые заграждения.

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Ирина Лошкарева
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