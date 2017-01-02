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Девять человек стали жертвами обрушения дома в Казахстане
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    Девять человек стали жертвами обрушения дома в Казахстане

    6:31  2 Января 2017
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    Девять человек стали жертвами обрушения дома в Казахстане

    Астана, 2 января. Представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося многоэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области тела девяти человек.

    По его словам, к настоящему времени из-под завалов извлечены тела трех детей, трех женщин и троих мужчин.

    Отмечается, что один ребенок родился в 2010 году и двое —2016 года рождения.

    Также он добавил, что утром в понедельник спасателям удалось извлечь из-под завалов живого 32-летнего мужчину.

    В настоящий момент на месте случившегося работают 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, военнослужащие и медики.

    Напомним, что часть многоэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана вечером в воскресенье.

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    Автор: Ирина Лошкарева
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