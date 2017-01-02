Полиция Дании задержала дочь подруги президента Южной Кореи

Копенгаген, 2 января. Дочь подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе была задержана полицией Дании.

Согласно имеющейся информации, южнокорейские власти подозревают дочь Чхве Сун Силь в причастности к событиям, приведшим к скандалу, повлекшему временное отстранение от должности президента Пак Кын Хе.

Напомним, что президента Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинения в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь, попавшей в эпицентр громкого скандала, связанного с коррупцией. 20 ноября прокуратура Южной Кореи обнародовала предварительные итоги расследования по делу Чхве Сун Силь, а также двух бывших сотрудников администрации президента.

9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент Пак Кын Хе. После этого глава государства была временно отстранена от должности.

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