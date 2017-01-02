FAN-TV Лента новостей
Полиция Дании задержала дочь подруги президента Южной Кореи
Весь мир

Полиция Дании задержала дочь подруги президента Южной Кореи

Сегодня 6:08
286

Полиция Дании задержала дочь подруги президента Южной Кореи

Копенгаген, 2 января. Дочь подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе была задержана полицией Дании.

Согласно имеющейся информации, южнокорейские власти подозревают дочь Чхве Сун Силь в причастности к событиям, приведшим к скандалу, повлекшему временное отстранение от должности президента Пак Кын Хе.

Напомним, что президента Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинения в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь, попавшей в эпицентр громкого скандала, связанного с коррупцией. 20 ноября прокуратура Южной Кореи обнародовала предварительные итоги расследования по делу Чхве Сун Силь, а также двух бывших сотрудников администрации президента.

9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент Пак Кын Хе. После этого глава государства была временно отстранена от должности.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 2 января 2017 07.00: САА захватила оружие боевиков в Алеппо, в Хомсе ликвидировали 120 террористов ИГ

Сегодня 7:00
987

Новости США: Обама победил в номинации «Позор года», шведы объяснили понятие «трампизация»

Вчера 22:44
1531

«Пролетарский Петербург» получил большой подарок на Новый год. ФАН-ТВ

Вчера 22:36
239

Сирия новости 1 января 2017 22.30: САА уничтожила 120 боевиков ИГ в Хомсе, армия Ирака освободила 60% Восточного Мосула

Вчера 22:30
832

Тысячи нацистов прошли по Киеву с факелами, обещая убивать русских и сжечь Кремль

Вчера 20:54
4464
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

«Пролетарский Петербург» получил большой подарок на Новый год. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Разработчики WhatsApp рассказали, кто из пользователей лишится мессенджера

10:31

Аксенов: Шествия в честь Бандеры уничтожат международный имидж Украины

10:30

В новогоднюю ночь во Франции арестовали 450 человек и сожгли 650 машин

10:30

Капитан парома, при пожаре на котором погибли 27 человек, задержан в Индонезии

10:21

Взрыв прогремел на газопроводе в Баку

10:13

Авиацию ВМФ РФ пополнят около 100 новых летательных аппаратов

9:55

Казахские власти окажут помощь пострадавшим при обрушении подъезда в Шахане

9:43

Донбасс: минимум три села ЛНР попали под обстрел со стороны ВСУ

9:43

Россияне старше 70 лет смогут сдать нормы ГТО

9:32

Ученые вычислили, в какие месяцы рождается больше всего левшей

9:31

Гражданка России стала жертвой теракта в Стамбуле

9:23

Нетаньяху допросят из-за подозрений в коррупции

9:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Теракт в Турции мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана
Читать
Закрыть