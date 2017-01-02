ВМФ РФ получит мощные реактивные системы «Удав» и «Запад»

Москва, 2 января. Руководитель «НПО СПЛАВ» Владимир Лепин сообщил, что Военно-морской флот России в скором времени вновь получит реактивные системы залпового огня «Запад» и «Удав».

Сообщается, что системы РСЗО предназначаются для защиты надводных кораблей от подводных лодок, а также чтобы уничтожать движущиеся на судно торпеды.

Производство комплексов РСЗО было возрождено спустя почти два десятилетия.

Отметим, что реактивный комплекс «Удав-1М» создан с целью отведения и уничтожения атакующих судно ракет. Система способна выстрелить на расстояние до 300 метров и поразить даже подводные лодки.

В свою очередь, ракетный противолодочный комплекс «Запад» предназначен для поражения идущих на корабль торпед и подводных диверсантов.

Комплекс способен стрелять на расстояние до 4,3 тысячи метров.

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