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Нострадамус напророчил России подъем в 2017 году
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Нострадамус напророчил России подъем в 2017 году

Сегодня 5:23
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Нострадамус напророчил России подъем в 2017 году

Москва, 2 января. Французский предсказатель Мишель Нострадамус, живший в XVI веке, напророчил России существенный подъем.

В целом на наступивший год Нострадамус предсказывал подъем мировой экономики.

В текстах астролога говорится, что в 2017 году именно Россия займется решением глобальных проблем и урегулированием мирового конфликта. При этом существует риск начала войны с Соединенными Штатами.

Предсказатель считал, что темные времена начнутся после рождения уродливого младенца. Тьму принесут с востока люди в тюрбанах, которые развяжут Третью мировую войну. Конец противостоянию должен прийти как раз в 2017 году, однако перед этим прольются реки крови и может быть испытано новое химическое оружие, которое вынудит выживших европейцев переселяться на север. Новой «колыбелью цивилизации» станет Россия и, в частности, Сибирь.

Еще одной угрозой человечеству должны стать сильные дожди, которые затопят Европу.

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Ирина Лошкарева
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