Сочи и Симферополь свяжет прямое авиасообщение

Москва, 2 января. Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» сообщила, что с 2 января открывается прямое авиасообщение между Сочи и Симферополем.

Сообщается, что с понедельника авиаперевозчик начнет выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Сочи – Симферополь — Сочи.

Отмечается, что по маршруту будут ежедневно выполняться два рейса.

На линию выпустят современные российские самолеты Sukhoi Super Jet 100.

В сообщении пресс-службы перевозчика подчеркивается, что новая линия свяжет самые популярные российские курорты Черного моря, востребованные не только в летний период.

Кроме того, пассажиры получат беспрецедентные возможности для путешествий на Юге России без пересадок в аэропортах Москвы.

Добавим, что бронирование и продажа авиабилетов были открыты в ноябре.

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