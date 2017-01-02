Сочи и Симферополь свяжет прямое авиасообщение

Москва, 2 января. Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» сообщила, что с 2 января открывается прямое авиасообщение между Сочи и Симферополем.
Сообщается, что с понедельника авиаперевозчик начнет выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Сочи – Симферополь — Сочи.
Отмечается, что по маршруту будут ежедневно выполняться два рейса.
На линию выпустят современные российские самолеты Sukhoi Super Jet 100.
В сообщении пресс-службы перевозчика подчеркивается, что новая линия свяжет самые популярные российские курорты Черного моря, востребованные не только в летний период.
Кроме того, пассажиры получат беспрецедентные возможности для путешествий на Юге России без пересадок в аэропортах Москвы.
Добавим, что бронирование и продажа авиабилетов были открыты в ноябре.