Появилось видео начала атаки на ночной клуб в Стамбуле

Стамбул, 2 января. Камеры видеонаблюдения стамбульского ночного клуба Reina запечатлели начало атаки террориста на посетителей заведения в новогоднюю ночь.

На опубликованном в сети видео видно, что преступник начинает стрелять, подходя к клубу, после чего проникает внутрь.

New footage of the Istanbul nightclub attacker as he starts shooting his way into the club. pic.twitter.com/XSBMnaz9GY