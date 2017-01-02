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Появилось видео начала атаки на ночной клуб в Стамбуле
Происшествия

Появилось видео начала атаки на ночной клуб в Стамбуле

Сегодня 4:37
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Появилось видео начала атаки на ночной клуб в Стамбуле

Стамбул, 2 января. Камеры видеонаблюдения стамбульского ночного клуба Reina запечатлели начало атаки террориста на посетителей заведения в новогоднюю ночь.

На опубликованном в сети видео видно, что преступник начинает стрелять, подходя к клубу, после чего проникает внутрь.

New footage of the Istanbul nightclub attacker as he starts shooting his way into the club. pic.twitter.com/XSBMnaz9GY

— Mahir Zeynalov (@MahirZeynalov) 1 января 2017 г.

Напомним, что в новогоднюю ночь неизвестный преступник открыл стрельбу по посетителям ночного клуба Reina в Стамбуле. Жертвами нападения стали 39 человек,еще 69 получили ранения. Среди погибших находится гражданка Российской Федерации. Ранее Генеральное консульство России в Стамбуле подтвердило, что гражданка России погибла при теракте в ночном клубе в новогоднюю ночь.

Террористу удалось скрыться, правоохранительные органы продолжают поиски. 

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Ирина Лошкарева
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