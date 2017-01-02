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Путин пригласил на елку в Кремль детей дипломатов, высланных из США
Россия

Путин пригласил на елку в Кремль детей дипломатов, высланных из США

Сегодня 4:16
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Путин пригласил на елку в Кремль детей дипломатов, высланных из США

Москва, 2 января. Дети российских дипломатов, высланных властями США, получили приглашения на новогоднюю елку в Кремле от президента РФ Владимира Путина.

Администрация главы государства сообщила, что президент дал поручение пригласить вернувшихся в Россию в связи с новыми санкциями США детей дипломатических работников.

Отметим, что по словам командира воздушного судна, доставившего сотрудников российских загранучреждений из США в Российскую Федерацию, пассажиры уже проинформированы о приглашении Путина.

Напомним, что ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пригласил на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль детей американских дипломатов, аккредитованных в России.

Поручение отдано управляющему делами президента Александру Колпакову.

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Ирина Лошкарева
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