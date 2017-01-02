Фильм «Викинг» стал лидером проката в первый день нового года

Москва, 2 января. Исторический фильм «Викинг» российского режиссера Андрея Кравчука стал лидером проката в первый день нового года.

Сообщается, что историческая драма о князе Владимире за 1 января собрала 142 млн рублей, что стало абсолютным рекордом.

Напомним, что картина «Викинг» вышла в прокат 29 декабря и уже заработала 257 млн рублей кассовых сборов.

По словам экспертов, этот результат дебютного уик-энда станет третьим среди отечественных фильмов 2016 года. Лидирующее место занимает остросюжетная драма «Экипаж» (501 млн рублей), на втором месте находится мультфильм «Иван Царевич и Серый волк-3», собравший 295,3 млн рублей.

Добавим, что в целом выручка в российских кинотеатрах в первый день 2017 года превысила 440 млн рублей, что на 20% превысило прошлогодний показатель.

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