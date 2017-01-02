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Инспектор ГИБДД, сбивший насмерть женщину в Подмосковье, уволен из органов
Россия

Инспектор ГИБДД, сбивший насмерть женщину в Подмосковье, уволен из органов

Сегодня 3:30
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Инспектор ГИБДД, сбивший насмерть женщину в Подмосковье, уволен из органов

Москва, 2 января. Руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудник ГИБДД, совершивший смертельный наезд на женщину в Подмосковье, уволен из органов внутренних дел.

По словам Петровой, инспектор был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет привлечен к уголовной ответственности.

Кроме того, увольнению подвергся также заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Лотошинскому району.

Также отмечается, что в отношении руководителей районного отдела главка назначена служебная проверка.

Напомним, что смертельное ДТП произошло днем 31 декабря 2016 года в городе Лотошино. Ехавший на служебном автомобиле сотрудник ГИБДД сбил женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу. Отмечается, что сотрудник органов использовал служебный автомобиль во внеслужебное время. Сбитая женщина скончалась от полученных травм.

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Ирина Лошкарева
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