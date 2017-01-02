Washington Post переписала статью об атаке российских хакеров

Вашингтон, 2 января. Американское издание The Washington Post переписало опубликованный ранее материал о российских хакерах, якобы проникнувших в электрораспределительную сеть штата Вермонт.

В приписке, появившейся под заголовком статьи утверждается, что информация, заявленная ранее, является некорректной, а власти США не подтвердили причастность российских хакеров ко взлому. Кроме того, компьютер Burlington Electric, на который была произведена атака, не был связан с энергетической сетью штата.

Напомним, что в первой версии статьи, опубликованной на сайте издания 31 декабря, говорилось о том, что в электрораспределительной сети в штате Вермонт обнаружен код, связанный с якобы российской хакерской группой.

Авторы материала заявили, что следы ведут к группировке «Степь гризли», о причастности которой к разным кибератакам в США сообщило ФБР.

Позже компания Burlington Electriс сообщила, что данные сведения не соответствуют действительности. В заявлении пресс-службы компании говорится, что вредоносный код был обнаружен только на одном компьютере, не подключенном к системе.

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