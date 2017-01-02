FAN-TV Лента новостей
Washington Post переписала статью об атаке российских хакеров
Весь мир

Washington Post переписала статью об атаке российских хакеров

Сегодня 3:08
119

Washington Post переписала статью об атаке российских хакеров

Вашингтон, 2 января. Американское издание The Washington Post переписало опубликованный ранее материал о российских хакерах, якобы проникнувших в электрораспределительную сеть штата Вермонт.

В приписке, появившейся под заголовком статьи утверждается, что информация, заявленная ранее, является некорректной, а власти США не подтвердили причастность российских хакеров ко взлому. Кроме того, компьютер Burlington Electric, на который была произведена атака, не был связан с энергетической сетью штата.

Напомним, что в первой версии статьи, опубликованной на сайте издания 31 декабря, говорилось о том, что в электрораспределительной сети в штате Вермонт обнаружен код, связанный с якобы российской хакерской группой.

Авторы материала заявили, что следы ведут к группировке «Степь гризли», о причастности которой к разным кибератакам в США сообщило ФБР.

Позже компания Burlington Electriс сообщила, что данные сведения не соответствуют действительности. В заявлении пресс-службы компании говорится, что вредоносный код был обнаружен только на одном компьютере, не подключенном к системе.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Обама победил в номинации «Позор года», шведы объяснили понятие «трампизация»

Вчера 22:44
730

«Пролетарский Петербург» получил большой подарок на Новый год. ФАН-ТВ

Вчера 22:36
163

Сирия новости 1 января 2017 22.30: САА уничтожила 120 боевиков ИГ в Хомсе, армия Ирака освободила 60% Восточного Мосула

Вчера 22:30
543

Тысячи нацистов прошли по Киеву с факелами, обещая убивать русских и сжечь Кремль

Вчера 20:54
3031

Сирия новости 1 января 2017 19.30: САА атакует «Джебхат ан-Нусру» в Дамаске, курды отбили позиции ИГ в Ракке

Вчера 19:30
1065
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

«Пролетарский Петербург» получил большой подарок на Новый год. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Фильм «Викинг» стал лидером проката в первый день нового года

3:51

Инспектор ГИБДД, сбивший насмерть женщину в Подмосковье, уволен из органов

3:30

Washington Post переписала статью об атаке российских хакеров

3:08

Трамп отменит множество актов Обамы в первый день работы — Спайсер

2:52

Microsoft найдет потерянные в доме вещи

2:49

Самолет с высланными из США российскими дипломатами сел во «Внуково»

2:37

Ученые назвали кошек переносчиками птичьего гриппа

2:25

Дамаск: Сирия восстановит промышленный потенциал Алеппо

2:15

Многоэтажный дом рухнул в Казахстане, есть жертвы

2:08

Трамп сделал интригующее заявление по кибератакам

1:57

Демократы США: Постараемся помешать Трампу снять санкции с России

1:48

Сирия: войска Асада проводят контртеррористическую операцию под Дамаском

1:46
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Фильм «Викинг» стал лидером проката в первый день нового года
Читать
Закрыть