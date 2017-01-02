Самолет с высланными из США российскими дипломатами сел во «Внуково»

Москва, 2 января. Самолет с российскими дипломатами, которых американские власти выслали из страны, а также членами их семей, приземлился в московском аэропорту «Внуково».

Решение о санкциях в отношении 35 российских сотрудников дипломатического корпуса было принято администрацией уходящего президента США Барака Обамы 29 декабря.

1 января сообщалось о вылете дипломатов из Вашингтона в столицу России. Авиалайнер, доставивший их на Родину, относится к специальному летному отряду «Россия» Управделами президента.

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