Microsoft найдет потерянные в доме вещи

Вашингтон, 2 января. Корпорация Microsoft разработала гаджет, который поможет в поисках вещей, разбросанных по дому.

Сообщается, что устройство было запрограммировано таким образом, чтобы следить за различными предметами и запоминать, где они находятся. В случае потери, гаджет покажет место, где в последний момент был зафиксирован нужный предмет.

Отмечается, что благодаря искусственному интеллекту устройство сможет самостоятельно определять вещи для отслеживания, однако наиболее полезным оно будет для поиска ключей или пультов.

Кроме того, гаджет сможет отслеживать количество продуктов в холодильнике и подсказывать хозяину, что нужно купить в магазине.

Добавим, что компания уже подала заявку на патент новинки.

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