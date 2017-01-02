Ученые назвали кошек переносчиками птичьего гриппа

Мэдисон (США), 2 января. Американские ученые заявили, что кошки являются переносчиками опасного для человека вируса птичьего гриппа.

По словам специалистов из Школы ветеринарной медицины при Висконсинском университете в Мэдисоне, некоторые вирусы гриппа могут передаваться от кошек человеку.

Так, отмечается, что штамм H7N2 (называющийся также «птичий грипп») уже несколько раз передался от животного к человеку.

При этом эксперты отметили, что на данный момент случаи заражения человека от домашних кошек носят единичный характер. Однако данный способ передачи вируса может стать более частым.

Добавим, что в настоящее время специалисты не предлагают никакого пакета особых мер профилактики подобных заражений, но подчеркивают важность тщательного мытья рук после общения с домашним любимцем.

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